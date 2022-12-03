Вашингтон, 3 декабря, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Вашингтон скрывает тот факт, что жители Соединённых Штатов хотят поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем, а также всем остальным миром. Об этом 3 декабря заявила на пресс-конференции независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В США не хотят показывать правду, что люди хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и всем миром. В США контролируют СМИ и поддерживают своё видение и имидж, которые сейчас на повестке», — сказала она.

Также независимый кандидат в американский Сенат отметила, что, по её мнению, последние выборы на Тайване были в этом смысле показательными и удивительными, так как люди массово принимали участие в голосовании, потому что они не хотят войны с Китаем.

Отметим, 27 ноября на Тайване состоялись выборы мэров городов, глав уездов, депутатов городских и уездных собраний, глав сельских и волостных управ, глав микрорайонов, а также глав и депутатов общин коренных народов.