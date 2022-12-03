Петропавловск-Камчатский, 3 декабря, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту 4,5 километра выбросил камчатский вулкан Шивелуч. Об этом 3 декабря сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения на своём сайте.

NASA Вулкан Шивелуч

Согласно этим данным, облако пепла достигло высоты 4,5 км и распространилось в северном направлении на расстояние 40 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на Гавайских островах произошло извержение вулкана Мауна-Лоа.