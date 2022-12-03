Мелитополь, 3 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Российские военные записали на видео удар с помощью самоходных артиллерийских орудий «Акация» по позициям ВСУ. Артиллерийские позиции ВСУ были уничтожены.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

По словам командира артиллерийского подразделения ВС РФ, военным поставили задачу поразить ствольное орудие. Выполнили эту задачу два расчёта.

«Цель наблюдалась с квадрокоптера, — рассказал военный в интервью РИА Новости. – Отстрелялись, цель была поражена. Сегодня уничтожили вражескую артиллерию».