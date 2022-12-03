Вашингтон, 3 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Призыв к администрации Белого дома немедленно прекратить финансирование киевского режима опубликовал 2 декабря сын экс-президента Дональда Трампа Дональд Трамп — младший в своём аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Трамп-младший напомнил о нарушении Владимиром Зеленским свободы вероисповедания на Украине. Политик указал на запрет главой киевского режима Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Трамп-младший отметил, что, несмотря на громкие слова о свободе, Зеленский никак не препятствует аресту священнослужителей по политическим причинам на Украине, не реагирует на случаи гонения по религиозным мотивам и нападения на прихожан и священнослужителей.

По мнению Трампа-младшего, поощрять материально страну, во главе которой находится человек, не желающий отстаивать права своих сограждан, неприемлемо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сын Трампа высмеял президента США Джозефа Байдена за финансирование Зеленского из карманов американцев.