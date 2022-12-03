Москва, 3 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В случае вступления Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса (НАТО) Россия должна будет увеличить количество войск на северном направлении и распланировать высокоточные ракетные удары по территории этих стран. Об этом 3 декабря говорится в статье российского журнала для военачальников «Военная мысль», который издаёт Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — говорится в материале.

При этом отмечается, что, несмотря на то, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет только юридическим оформлением уже сложившихся у этих двух стран отношений с альянсом, это необходимо рассматривать в качестве самого актуального вызова для России.

Также поясняется, что это связано с тем, что в результате такого события протяженность российской государственной границы со странами — членами НАТО вырастет более чем на 1000 км и в Финляндия и Швеции, как и в Норвегии, альянс может разместить на временной или постоянной основе свои формирования объединенных вооружённых сил и развернуть систему заблаговременного складирования оружия и боевой техники.

«Кроме того, возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов создаст угрозу нанесения поражения объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуре в регионе в целом», — добавляется в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уважает суверенитет Венгрии и не собирается вмешиваться в связи с решением Будапешта поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.