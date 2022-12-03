Москва, 3 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Военные ВСУ сообщили представителям силовых ведомств России о прибытии в город Марганец Днепропетровской области Украины сводного отряда переодетых в украинскую форму сотрудников польских спецслужб и бойцов спецназа для выявления помогающих России горожан. Об этом 3 декабря рассказал представитель российских силовых структур.

Army.mil Солдаты польской армии

«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что главной задачей прибывших в Марганец польских спецназовцев будет проведение фильтрации и зачистки жителей города, которые оказывают, по словам силовиков из Польши, «пособническую помощь России».

При этом он подчеркнул, что украинские военные указали, что прибывшее из Польши подразделение не подчиняется руководству ВСУ и передано в оперативное управление командованию Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель написал, что не менее 1100 киевских боевиков проходят подготовку в рамках миссии ЕС, созданной для поддержки ВСУ.