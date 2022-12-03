Вашингтон, 3 декабря, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Вашингтон сделал заявление о «согласовании с партнёрами» потолка цен на российскую нефть так, будто бы не он стал причиной энергетических проблем, в том числе этих партнёров — европейцев, сообщили 3 декабря в пресс-службе посольства РФ в США.

(сс) Aaron Siirila Посольство России в США

«Обратили внимание на чванливые заявления администрации о согласовании с партнёрами пресловутого ценового потолка на поставки российской танкерной нефти», — сообщает российское диппредставительство.

Российские дипломаты подчёркивают: США говорят о том, что якобы хотят помочь развивающимся странам, будто бы заботятся об их энергобезопасности.

Но на самом деле американцы «старательно замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках — результат их собственных необдуманных действий», «прежде всего — санкций и запретов на ресурсы» из РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минфин назвал достаточным ценовой потолок на нефть в размере $60 за баррель, чтобы Москва продолжила поставки чёрного золота на мировой рынок.