Кабул, 3 декабря, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В одной из мечетей Кабула произошёл сильный взрыв, сообщает 3 декабря агентство «Синьхуа».

U.S. Navy Взрыв

По предварительной информации, двое злоумышленников привели в действие взрывное устройство в здании мечети. В результате взрыва погибло три человека, по меньшей мере двое ранено.

Примечательно, что мечеть, на которую было совершенно нападение, находится неподалёку от штаб-квартиры Исламской партии Афганистана. Во время взрыва в мечети находился лидер ИПА Гульбеддин Хекматиар, но он не пострадал. Пока неизвестно, являлся ли террористический акт покушением на Хекматиара или он имел какую-то другую цель.

В настоящее время ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.