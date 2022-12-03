Красноярск, 3 декабря, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Мать и двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация об обнаружении тел матери 36 лет и двух её детей — девочки четырёх лет и мальчика семи лет — поступила следователям 3 декабря. По версии следствия, в ночь на 3 декабря в жилом частном доме по улице Вокзальная Рыбинского района города Заозерный возник пожар. Сообщение о возгорании в доме поступило в региональное ведомство от соседей.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печи. Было установлено, что дымоход находился рядом с деревянным потолочным перекрытием. Кроме того, из-за неправильного монтажа печи в жилое помещение поступал угарный газ.

Пожар был оперативно ликвидирован, дети были переданы бригаде скорой медицинской помощи, но скончались по дороге в больницу. Предварительная причина гибели погибших — отравление угарным газом.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Начато расследование обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка и двоих взрослых при пожаре в жилом доме в Барнауле.