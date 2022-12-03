Вашингтон, 3 декабря, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Прогнозы американских властей о дальнейшей ситуации в экономике России остаются «невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», заявила 2 декабря журналистам главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшард.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Она утверждает, что в рамках «самых позитивных прогнозов», экономика РФ к 2030 году сократится на 20% по сравнению с состоянием, которое было до специальной военной операции. По словам Бланшард, экономическую ситуацию в стране в ближайшей перспективе будет определять динамика глобального спроса, а особенно — потребность в нефти.

Кроме того, на рост экономики, как полагает представитель Госдепа, повлияют фискальные и монетарные меры властей России по снижению негативных экономических последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв («Единая Россия») заявил, что прогнозы Запада о том, что Россия не выдержат санкционной нагрузки, не сбылись. 2 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин предупредил, что мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности.