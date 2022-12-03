Иркутск, 3 декабря, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Иркутской области осуждён инструктор по дайвингу, по вине которого погиб человек, сообщает 3 декабря пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области.

Ievgen0680 Дайвинг

Трагедия произошла летом 2020 года в посёлке Листвянка на берегу озера Байкал. К инструктору по дайвингу обратились туристы, не обладавшие опытом погружений. Инструктор проигнорировал этот факт, а затем грубо нарушил правила погружения, предназначенные для новичков. В условиях плохой видимости, при неспокойной воде инструктор начал погружение с новичком на глубину 12 метров, что категорически запрещено для людей без специальной подготовки. В результате мужчина погиб от баротравмы лёгких.

Следствием было установлено, что инструктор не провёл должного инструктажа по технике безопасности, не выяснил состояния здоровья туристов.

Иркутский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к трём годам и шести месяцам лишения свободы.