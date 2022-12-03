Вашингтон, 3 декабря, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Чрезвычайные меры предприняла американская компания Twitter, чтобы перед президентскими выборами 2020 года надёжно похоронить историю с похищением ноутбука Хантера Байдена, сына президента США Джозефа Байдена. Ссылки на документы были опубликованы 2 декабря владельцем Twitter Илоном Маском в его микроблоге.

Trevor cokley Илон Маск

Маск опубликовал ссылку на материалы журналиста Мэтта Таибби, который рассказал о роли социальной сети Twitter в скандале с ноутбуком сына Байдена и разместил ссылки на внутренние документы компании-владельца соцсети.

«Twitter принял чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что (эта информация) может быть «небезопасной». Они даже заблокировали прямую передачу через сообщения, а такой инструмент предназначен лишь для исключительных случаев, например, в отношении детской порнографии», — указал Таибби.

Журналист утверждает, что компания Twitter получала предписания о проверке и удалении контента и даже отдельных пользователей. Проверить подлинность информации, полученной Таибби, пока не представляется возможным.