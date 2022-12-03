Вашингтон, 3 декабря, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Власти Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительного соглашения с властями этой страны об очередном пересмотре механизма расширенного финансирования, сообщается на сайте учреждения.

Цитата из а/ф «Король пещеры: Граф Монте-Кристо». реж. Махиро Маэда. 2004. Япония Сделка

Достигнутые договоренности могут дать республике доступ к новой кредитной линии в размере примерно $6 млрд. В фонде отметили, что соглашение должно быть рассмотрено исполнительным советом организации в декабре.

В заявлении МВФ отмечается, что правительство Аргентины «демонстрирует разумное макроэкономическое управление и усилия по мобилизации внешнего финансирования». Кроме того, действия аргентинских властей «поддерживают макроэкономическую стабильность» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины в национальной валюте на две ступени — с «CCC+» до «CCC-».

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