Токио, 3 декабря, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Трое граждан Великобритании были арестованы за ограбление ювелирного магазина в Японии, которое они совершили ещё в 2015 году, сообщает 3 декабря агентство Киодо Цусин.

Victor Арест

Семь лет назад, ночью 20 ноября 2015 года, преступники напали на охранника фешенебельного ювелирного магазина Harry Winston, расположенного в торговом комплексе Omotesando Hills в токийском районе Сибуя, а затем, разбив витрины, унесли 46 ювелирных украшений, включая серьги и подвески, на общую сумму более 100 миллионов иен ($742 тысячи).

Все трое покинули Японию через два дня после ограбления и были объявлены японской полицией через Интерпол в международный розыск.

В настоящее время в Великобритании рассматривается вопрос, будут ли преступники выданы Японии.