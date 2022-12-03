Вашингтон, 3 декабря, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Российская нефть продолжит пользоваться спросом на мировых рынках независимо от введения ценового потолка странами G7 и Австралией. Такое заявление сделало 2 декабря посольство России в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В российской дипмиссии указали, что ограничение цен на российские энергоносители лишь спровоцируют усиление неопределённости и повышение издержек для потребителей. Ввод лимита цен означает, что теперь ни одна страна в мире не может считать себя застрахованной от такого же шага в отношении своей экспортной продукции по политическим мотивам.

Как отметили российские дипломаты, претворяя в жизнь такие решения, западные страны пытаются перекроить «базовые принципы функционирования свободных рынков». Одновременно страны Запада замалчивают тот факт, что все дисбалансы, которые наблюдаются на энергоплощадках на сегодняшний день, являются порождением их непродуманных действий.

При этом в посольстве РФ выразили уверенность в том, что российская нефть будет и далее пользоваться спросом, вне зависимости «от нынешних «заигрываний» с опасным и нелегитимным инструментом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны «Группы семи» (G7) совместно с Австралией достигли договоренностей о введении ценового «потолка» на российскую нефть на уровне $60 за баррель.