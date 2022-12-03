Дамаск, 3 декабря, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Группировка «Сирийские демократические силы» (СДС), которая в основном состоит из курдских формирований, прекратила все совместные операции с военнослужащими США и войсками других стран международной коалиции в Сирии, 2 декабря заявил агентству Reuters представитель СДС Арам Хенна.

Kurdishstruggle Курды

Организация отказалась от рейдов после ударов со стороны армии Турции по районам, которые контролируются курдами. В СДС утверждали, что ее операции, которые проводились сообща с силами коалиции, были направлены на борьбу с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар предупредил союзников Анкары о недопустимости поддержки курдов. Он также назвал Рабочую партию Курдистана (РПК) «кровавой организацией».