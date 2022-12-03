Рамалла , 3 декабря, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Израильский полицейский застрелил палестинца, напавшего на патруль на Западном берегу реки Иордан, 2 декабря сообщили в пресс-службе пограничной полиции Израиля.

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Инцидент произошел недалеко от города Наблус. Полиция опубликовала видеозапись происшествия в социальных сетях.

Сначала мужчина ударил ножом и легко ранил одного из пограничников, но был схвачен другим силовиком. После палестинец, сопротивляясь, попытался выхватить оружие полицейского, но был убит.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря власти Франции выразили озабоченность из-за участившихся столкновений израильских силовиков с палестинцами на Западном берегу реки Иордан, в результате которых есть погибшие.