Вашингтон, 3 декабря, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Американская корпорация Northrop Grumman представила свой новый стратегический бомбардировщик B-21 «Raider», выполненный по технологии «стелс», сообщило агентство Associated Press.

U.S. Air Force Проект стратегического бомбардировщика нового поколения для ВВС США B-21 Raider

Отмечается, что это первая подобная разработка, вышедшая за последние 30 лет. B-21 был показан на церемонии на заводе Northrop’s Plant 42 в городе Палмдейл (штат Калифорния).

Показ начался с пролета трех бомбардировщиков, всё еще находящихся в строю, — B-52 «Stratofortress», B-1 «Lancer» и B-2 «Spirit». В мероприятии участвовал глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее военно-воздушные силы США планировали закупить не менее 100 самолетов B-21 и приступить к замене уже устаревших боевых машин.