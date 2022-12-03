Кампала, 3 декабря, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Медицинские службы Уганды выписали из больницы последнего зарегистрированного пациента с лихорадкой Эбола, написала в своем микроблоге представитель угандийского министерства здравоохранения Диана Этвайн.

(сс) UNMEER Борьба с вирусом Эбола

Она сообщила, что врачи продолжат наблюдать за теми, кто вступал в контакт с инфицированными еще в течение 21 дня после последнего выявленного факта заболевания. При этом чиновник не уточнила, когда такой случай был подтвержден.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Роспотребнадзор объявил, что предложил Уганде помощь в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в республике, а также в нормализации эпидемиологической ситуации в стране.