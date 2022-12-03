Балей, Забайкальский край, 3 декабря, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Горнорабочий погиб в результате обрушения породы на руднике по добыче золота, принадлежащем компании «Омчак» в Балейском районе Забайкалья. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

DariuszSankowski Шахта

Обрушение горной породы произошло вечером 2 декабря в наклонном штреке рудника по добыче золота. На момент ЧП в шахте находились четыре человека, трое смогли выйти на поверхность самостоятельно, они не пострадали.

На месте обрушения породы под завалами было найдено тело рабочего. Балейская межрайонная прокуратура начала проверку информации, поступившей ночью в правоохранительные органы из акционерного общества «Золоторудная компания «Омчак». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил охраны труда и безопасности на производстве. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на их устранение и привлечение к ответственности нарушителей.