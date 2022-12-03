Киев, 3 декабря, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Два корабля находится в портах Украины, где загружаются зерном для отправки в Африку в рамках киевской инициативы Grain from Ukraine, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

Первый сухогруз заберет 30 тыс. тонн пшеницы и направится в Эфиопию, а второй — доставит в Сомали 25 тыс. тонн зерна.

Кроме того, по словам главы киевского режима, еще одно судно с продовольствием с Украины уже отправилось в Эфиопию.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября министерство обороны Турции объявило, что с украинских портов в рамках «зерновой сделки» было вывезено более 12 млн тонн сельскохозяйственной продукции.