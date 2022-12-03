Москва, 3 декабря, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ожидается, согласно прогнозам метеорологов, 3 декабря в Москве и Московской области. Об этом можно узнать из публикации на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Днём в первый выходной день жителей Москвы ожидает температура воздуха — 8… — 6 градусов, ночью мороз окрепнет до -10 градусов. В Московской области в дневное время будет наблюдаться -10… -5 градусов, в ночное время понижение температуры составит до -13 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно юго-восточного направления, его скорость составит 3–8 м/сек. Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст. днём и 770 мм рт. ст. ночью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Москвы предупредили об аномально высоком атмосферном давлении. 4 декабря давление составит 768 мм рт. ст., что выше рекорда, установленного 4 декабря 1954 года.