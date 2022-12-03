Лондон, 3 декабря, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Шестеро детей умерли в Великобритании из-за стрептококковой инфекции группы А. Об этом 2 декабря сообщил телеканал Sky News со ссылкой на данные агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

Pixabay.com Ребенок

Уточняется, что среди детей до десяти лет было зарегистрировано пять смертей в течение семи дней после постановки диагноза инвазивного стрептококка группы А. Также сообщается о смерти ребёнка в возрасте до 10 лет в Уэльсе после поражения инфекцией.

«Было зарегистрировано пять смертей в течение семи дней после постановки диагноза у детей в возрасте до 10 лет в Англии. Ребенок в возрасте до 10 лет также умер в Уэльсе после заражения инфекцией», — приводит издание сводку агентства.

Бактерии стрептококка группы А могут вызывать большое количество инфекций, в том числе смертельных. Вспышка заболеваний, вызванных такими инфекциями наблюдалась до этого в 2017–2018 годах, когда за короткий период времени было зафиксировано четыре летальных исхода.

В последний раз активное распространение СГА-инфекции в Великобритании было отмечено в сезоне 2017–2018 годов, тогда за аналогичный период было зафиксировано четыре смерти, сообщает UKHSA.