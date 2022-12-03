Вашингтон, 3 декабря, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Ценовой «потолок» на российскую нефть, установленный в размере $60 за баррель, якобы достаточен для того, чтобы Россия продолжила продажи сырья на мировые рынки, говорится в заявлении министерства финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В ведомстве считают, что у РФ при таком уровне стоимости будет «ясный экономический стимул». В минфине также отметили, что размер «потолка» соответствует цене, которую Россия якобы «исторически одобряла».

В заявлении подчеркивается, что такая стоимость нефти сопоставима с той, что была до февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря российский министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что недружественные России государства могут вводить любой «потолок» цен на нефть, поскольку РФ будет напрямую работать с теми странами, которые будут игнорировать антироссийскую политику.