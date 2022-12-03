Пхеньян, 3 декабря, 2022, 04:06 — ИА Регнум. США работают со своими союзниками над подготовкой ко всем непредвиденным обстоятельствам, исходящим из Северной Кореи, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает 2 декабря южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Прайс указал на возможность проведения КНДР ядерного испытания в обозримом будущем. Он также подчеркнул, что ядерные испытания Северной Кореи станут «серьёзной эскалацией» после беспрецедентного количества испытаний баллистических ракет.

Прайс обратил внимание на то, что американские официальные лица в последние месяцы довольно подробно говорили о возможности очередного испытания северокорейской ядерной бомбы. И, по его словам, в последние несколько недель видны признаки того, что КНДР готовится к ядерному испытанию, уже седьмому по счёту.

Напомним, что первое ядерное испытание КНДР провела 9 октября 2006 года, а последнее, шестое, 3 сентября 2017 года. Таким образом, Северная Корея не проводила ядерных испытаний уже в течение пяти лет.

Северная Корея провела свое шестое и последнее ядерное испытание в сентябре 2017 года.