Лондон, 3 декабря, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Рост цен на продукты, коммунальные услуги и товары первой необходимости заставляет жителей Великобритании питаться кормами для животных и разогревать еду на свечах. Об этом 2 декабря сообщает газета Independent.

Эжен Делакруа. Английский нищий. 1840-е

Отмечается, что на фоне роста счетов за газ и электроэнергию британцам поневоле приходится делать нелёгкий выбор между едой и отоплением жилья. В итоге некоторые граждане решаются на крайние меры.

Как рассказал руководитель продовольственной программы из Кардиффа Марк Стид, люди вынуждены доедать корм за своими домашними животными и разогревать еду на свечах или на батарее. По словам Стида, людям стали недоплачивать на работе, поэтому они начинают экономить либо отказываться от многих привычных вещей. Многие жалуются, что вынуждены всё время уделять поиску новых заработков.

По данным Independent, рост цен в Великобритании стал рекордным за последние 40 лет, при этом уровень заработной платы остался прежним. Аналитики ожидают, что в ближайшие два года будет наблюдаться снижение покупательской способности на 6,2%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильнейшем спаде производства в октябре в Великобритании.