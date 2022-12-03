Вашингтон, 3 декабря, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Введение ценового «потолка» на нефть из России якобы позволит обеспечить поток более дешевого российского сырья на мировые рынки, говорится в заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, опубликованном пресс-службой ее ведомства.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Она утверждает, что эта мера была принята для «защиты потребителей и компаний» от перебоев в поставках энергоносителей. Йеллен предположила, что «потолок» цен на нефть может быть «особенно» выгоден странам, которые имеют «низкий и средний доход».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены ЕС, а также страны «Группы семи» (G7) и Австралия достигли договоренностей о введении предельного уровня цены на российскую нефть в размере $60 за баррель.