Берлин, 3 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Страны «Группы семи» (G7) совместно с Австралией достигли договоренностей о введении ценового «потолка» на российскую нефть на уровне $60 за баррель, говорится в заявлении организации, опубликованном 2 декабря.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Отмечается, что они присоединились к соответствующему решению государств — членов ЕС. В документе отмечается, что политика предельного уровня цен вступит в силу с 5 декабря «или вскоре после указанной даты».

Вместе с тем в заявлении подчеркивается, что решение о «потолке» вступит в силу с 5 февраля 2023 года. В G7 входят Германия, Британия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС, G7 и другие западные страны договорились о введении ценового лимита цен на поставляемую морем российскую нефть. Она добавила, что через некоторое время этот «потолок» сделают регулируемым.