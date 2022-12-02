Токио, 3 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел и коммуникаций Японии и депутат японского парламента Мио Сугита отказалась от своих прошлых высказываний, сделанных в отношении ЛГБТ-сообщества и айнов, коренных жителей Японских островов, и принесла им извинения, сообщает 2 декабря агентство Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мио Сугита

Сугита, член правящей Либерально-демократической партии, после назначения на правительственный пост этим летом подверглась новому шквалу критики из-за комментариев, которые она сделала несколько лет назад.

«Я серьезно отношусь к резкой критике. Размышляя над своими прошлыми высказываниями, я извиняюсь перед людьми, которым причинила боль, и сейчас отказываюсь от тех высказываний», — сказал Сугита на заседании бюджетного комитета Палаты советников.

Министр внутренних дел Такэаки Мацумото заявил, что велел Сугита извиниться за прошлые комментарии и отказаться от них и что она согласилась это сделать.

Сугита подверглась критике в 2018 году за то, что в журнальном интервью она сказала, что правительство не должно поддерживать пары сексуальных меньшинств, потому что они не могут производить потомство и, следовательно, не являются «продуктивными».

Она также прокомментировала в своем блоге в 2016 году участниц собрания ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, которые были одеты в одежду корейцев или айнов, назвав их «косплеерами среднего возраста».

Она долгое время игнорировала призывы оппозиционных партий осудить собственные высказывания.

«Для нее было вполне естественно извиниться за свои комментарии, поскольку они были слишком дискриминационными», — сказал Кэнта Идзуми, лидер основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Премьер-министр Фумио Кисида отклонил призывы оппозиционных партий сместить Сугита с поста, заявив, что хочет, чтобы она работала, следуя политике правительства.