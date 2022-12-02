Рост цен на топливо и электричество в Японии разгоняет инфляцию
Япония выделит дополнительные бюджетные средства, чтобы компенсировать рост цен в энергетике
Токио, 3 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. 2 декабря парламент Японии утвердил дополнительный бюджет в размере 28,92 трлн иен ($214 млрд) на текущий финансовый год, чтобы помочь бедствующим домохозяйствам справиться с ускоряющейся инфляцией и поддержать экономику, столкнувшуюся с тенденцией к снижению всех показателей, сообщает информационное агентство Киодо Цусин.
Финансирование необходимо для реализации мер по снижению инфляции. Эти меры будут частью более широкого плана действий, направленного на облегчение тяжёлого положения японских домохозяйств, которые из-за повышения цен на электроэнергию и газ, вынуждены тратить гораздо большие суммы на оплату коммунальных счетов.
Рост инфляции стал глобальной проблемой, и Япония, где цены растут гораздо медленнее, чем в США или Европе, не является исключением.
Это стало одной из самых больших проблем, с которыми столкнулся премьер-министр Фумио Кисида, у которого и так резко упал рейтинг поддержки после более чем года пребывания в должности из-за скандальных связей между правящей Либерально-демократической партией и имеющей весьма плохую репутацию Церковью Объединения.
Меры поддержки направлена на сокращение счетов за коммунальные услуги для среднего японского домохозяйства на 5000 иен ($37) в месяц в период с января по сентябрь, при этом 3,11 трлн иен ($22,83 млрд) будут выделены на оплату электроэнергии и городского газа.
Около 3,02 трлн иен ($22,20 млрд) выделено на сохранение государственных субсидий оптовикам нефти, чтобы предотвратить рост цен на бензин и керосин.
Согласно оценке правительства, такие шаги, ориентированные на энергетику, ограничат рост потребительской инфляции на 1,2% и более. Базовая потребительская инфляция в Японии подскочила на 3,6% в октябре по сравнению с прошлым годом.
Правительство обеспечит большую часть финансирования путем выпуска облигаций на сумму 22,85 трлн иен ($16,77 млрд), даже несмотря на то, что финансовое состояние страны уже является худшим среди стран с развитой экономикой.
Поскольку пандемия COVID-19 и события вокруг Украины повысили потребность в дополнительных фискальных стимулах для поддержки экономики, огромные резервные фонды, которые могут быть использованы по усмотрению кабинета министров без одобрения парламента, стали объектом более пристального внимания.
С добавлением 4,74 трлн иен ($3,48 млрд) в последний бюджет общая сумма таких резервных фондов, предназначенных на текущий год, составила 11,76 трлн иен ($8,63 млрд).
К концу года правительство ускорит работу по составлению государственного бюджета на следующий финансовый год.