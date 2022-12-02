Токио, 3 декабря, 2022, 02:35 — ИА Регнум. 2 декабря парламент Японии утвердил дополнительный бюджет в размере 28,92 трлн иен ($214 млрд) на текущий финансовый год, чтобы помочь бедствующим домохозяйствам справиться с ускоряющейся инфляцией и поддержать экономику, столкнувшуюся с тенденцией к снижению всех показателей, сообщает информационное агентство Киодо Цусин.

Флаг Японии +

Финансирование необходимо для реализации мер по снижению инфляции. Эти меры будут частью более широкого плана действий, направленного на облегчение тяжёлого положения японских домохозяйств, которые из-за повышения цен на электроэнергию и газ, вынуждены тратить гораздо большие суммы на оплату коммунальных счетов.

Рост инфляции стал глобальной проблемой, и Япония, где цены растут гораздо медленнее, чем в США или Европе, не является исключением.

Это стало одной из самых больших проблем, с которыми столкнулся премьер-министр Фумио Кисида, у которого и так резко упал рейтинг поддержки после более чем года пребывания в должности из-за скандальных связей между правящей Либерально-демократической партией и имеющей весьма плохую репутацию Церковью Объединения.

Меры поддержки направлена ​​​​на сокращение счетов за коммунальные услуги для среднего японского домохозяйства на 5000 иен ($37) в месяц в период с января по сентябрь, при этом 3,11 трлн иен ($22,83 млрд) будут выделены на оплату электроэнергии и городского газа.

Около 3,02 трлн иен ($22,20 млрд) выделено на сохранение государственных субсидий оптовикам нефти, чтобы предотвратить рост цен на бензин и керосин.

Согласно оценке правительства, такие шаги, ориентированные на энергетику, ограничат рост потребительской инфляции на 1,2% и более. Базовая потребительская инфляция в Японии подскочила на 3,6% в октябре по сравнению с прошлым годом.

Правительство обеспечит большую часть финансирования путем выпуска облигаций на сумму 22,85 трлн иен ($16,77 млрд), даже несмотря на то, что финансовое состояние страны уже является худшим среди стран с развитой экономикой.

Поскольку пандемия COVID-19 и события вокруг Украины повысили потребность в дополнительных фискальных стимулах для поддержки экономики, огромные резервные фонды, которые могут быть использованы по усмотрению кабинета министров без одобрения парламента, стали объектом более пристального внимания.

С добавлением 4,74 трлн иен ($3,48 млрд) в последний бюджет общая сумма таких резервных фондов, предназначенных на текущий год, составила 11,76 трлн иен ($8,63 млрд).

К концу года правительство ускорит работу по составлению государственного бюджета на следующий финансовый год.