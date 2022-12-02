Италия, 3 декабря, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Около 1,3 тыс. человек были эвакуированы на острове Искья из-за ухудшения метеоусловий. Об этом 2 декабря сообщил там телеканал Sky TG24.

Иван Шилов ИА REGNUM Остров Искья

На острове был объявлен жёлтый уровень погодной опасности, так как здесь в ближайшие несколько часов ожидается выпадение более 40 мм осадков.

Неделю назад, 26 ноября, на острове Искья был введён режим чрезвычайной ситуации из-за схода оползня и наводней, спровоцированных сильными ливнями. В результате удара стихии погибли 11 человек, лишились жилья около 300 жителей острова. Как отметил итальянский политик Нелло Музумечи, как минимум 900 построек на острове расположены в зоне риска схода оползней и эрозии почв.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возможной причиной значительных разрушений, вызванных оползнем на итальянском острове Искья, стало массовое незаконное строительство.