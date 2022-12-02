Каракас, 3 декабря, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Венесуэльский лидер Николас Мадуро может не присутствовать на инаугурации избранного бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы из-за проблем с въездом в Бразилию, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Церемония состоится 1 января 2023 года. В августе 2019 года действующий бразильский глава Жаир Болсонару подписал приказ, запрещающий высокопоставленным правительственным чиновникам Венесуэлы посещать Бразилию.

Журналисты отмечают, что переходная команда Лулы еще не разослала приглашения. В штабе бразильского политика пообещали, что пригласят представителей всех стран, имеющих дипломатические отношения с Бразилией.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Николас Мадуро назвал «несправедливым» решение коллегии судей Верховного суда Бразилии по делу Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которого приговорили к тюремному заключению. В ноябре 2019 года президент Венесуэлы поздравил Лулу да Силву с освобождением из тюрьмы. В конце октября 2022 года Лула да Силву был избран новым главой Бразилии.