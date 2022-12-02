Вашингтон, 3 декабря, 2022, 01:06 — ИА Регнум. Вероятность начала военных действий между КНР и Тайванем допустили США и намерены предотвратить такой исход событий. Об этом заявила 2 декабря первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе дискуссии, посвящённой ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Как отметила Шерман, мир в Тайваньском проливе сохранялся в течение почти 50 лет и США намерены и далее поддерживать этот мир и стабильность. При этом Шерман не исключила потенциальной возможности начала военных действий в условиях абсолютного контроля со стороны китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около половины опрошенных в Китае и Японии заявили, что, по их мнению, в будущем в Тайваньском проливе может произойти военный конфликт. 44,5% японцев и 56,7% китайцев указали на возможность конфликта вокруг Тайваня либо «в течение нескольких лет», либо вообще «в будущем».