Хашури, Грузия, 3 декабря, 2022, 01:07 — ИА Регнум. В западногрузинском городе Хашури из-за страха перед Владимиром Путиным не удалось переименовать Московскую улицу, сообщает 2 декабря mozaikanews. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Оппозиционное «Единое национальное движение» загорелось желанием поменять название одной из хашурских улиц с Московской на Свободы. Однако без согласия всех проживающих на Московской улице жителей подобного переименования осуществить было нельзя. Поэтому члены ЕНД собственноручно провели опрос всех жителей улицы. И тогда выяснилось, что одна семья категорически против переименования, так как считает, что оно приведёт к войне с Россией.

«Мы опросили жителей этой улицы и нашли только одну семью, которая не хотела менять название. Когда мы спросили причину, то она дала нам такой ответ, что, если мы изменим название этой улицы, Путин сбросит первые бомбы именно на эту улицу», — пожаловалась в местном муниципальном собрании депутат от ЕНД Эка Папуашвили.

Напомним, что грузинские националистические партии и организации уже много раз ставили вопрос о переименовании в грузинских городах всех улиц и площадей с ещё сохранившимися «имперскими» названиями.