Сеул, 3 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Национальное собрание (парламент) Южной Кореи пропустило законный крайний срок для рассмотрения предложения правительства по бюджету на следующий год, сообщает 2 декабря информационное агентство Рёнхап.

clumsyforeigner Здание Национального собрания Южной Кореи в Сеуле

Причиной этого стал отказ противостоящих в парламенте политических партий сблизить свои позиции по бюджетному плану, а также предложение уволить министра внутренних дел и безопасности страны из-за смертельной давки в Сеуле.

2 декабря — крайний срок для принятия законодателями первого годового бюджетного плана, составленного администрацией президента Юн Сок Ёля с момента её прихода к власти в мае.

Спикер парламента Ким Джин Пё признал, что так и не удалось рассмотреть национальный бюджет на следующий год. Он сказал, что планирует провести заседания парламента 8 и 9 декабря, чтобы Национальное собрание всё-таки выполнило свои полномочия.

Правящая партия «Сила народа» ​​и основная оппозиционная Демократическая партия сцепились в схватке из-за принятия мер после происшедшей 29 октября смертельной давки в сеульском районе развлечений Итхэвон.

Депутаты Демократической партии потребовали проведения парламентского расследования этой трагедии и призвали президента Юн Сок Ёля уволить министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, чтобы возложить на него ответственность за неумелую реакцию правительства на трагедию, в результате которой погибли 158 человек.

30 ноября Демократическая партия выдвинула ходатайство об увольнении министра внутренних дел и безопасности с целью рассмотреть его на этой неделе и пригрозила возбудить процедуру импичмента, если Юн Сок Ёль продолжит игнорировать её призывы.

«Сила народа», которая настаивала на том, чтобы текущие полицейские расследования предшествовали парламентскому расследованию, недавно согласилась принять участие в расследовании при условии, что будет рассмотрен бюджетный план на следующий год.

Администрация президента и правящая партия возмутились решением демократов подать ходатайство об увольнении министра, намекнув, что они могут бойкотировать парламентское расследование в случае, если Демократическая партия, имея большинство в парламенте, попытается затормозить принятие бюджета.