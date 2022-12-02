В Москве ликвидирован пожар на Микояновском мясокомбинате
В здании Микояновского мясокомбината в Москве полностью ликвидирован пожар, пострадавших нет
Москва, 3 декабря, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано в здании Микояновского мясокомбината в Москве. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.
Ликвидация открытого горения объявлена в 23:04 мск. Пожарные провели проливку и разбор конструкций. Полная ликвидация пожара была объявлена в 23:16 мск. Информация о пострадавших не поступала.
Общая площадь горения составила 300 кв. метров. Очаг возгорания находился на пятом этаже здания, затем пламя распространилось на кровлю по системе вентиляции.
Напомним, информация о пожаре на Микояновском мясокомбинате поступила в 21:16 мск. Из загоревшегося здания были эвакуированы 12 человек. В ликвидации пожара было задействовано свыше 100 человек и 30 единиц техники.
Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве.