Брюссель, 3 декабря, 2022, 00:14 — ИА Регнум. ЕС через некоторое время введет регулируемый «потолок» цен на нефть, которая будет поставляться из России, заявила журналистам 2 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Она подтвердила, что члены Евросоюза, а также страны «Группы семи» (G7) и другие партнеры Брюсселя договорились о введении ценового лимита на поставляемую морем российскую нефть.

Фон дер Ляйен утверждает, что такая мера якобы значительно снизит доходы России от продажи энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Oil Price опубликовало статью обозревателя Ирины Слав, которая считает, что РФ не лишится сырьевых доходов, а только увеличит поступления от продажи нефти при установлении Западом ценового «потолка».