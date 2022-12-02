Москва, 2 декабря, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Локализация пожара объявлена на Микояновском мясокомбинате в Москве. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар локализован в 22:59 мск, площадь горения уточняется. Специалисты осматривают верхние этажи производственно-складского здания для обнаружения возможных очагов огня. Обстановка на месте происшествия спокойная, привлечение авиации к тушению не требуется.

В борьбе с огнём задействованы более 100 человек и 30 единиц техники. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве взяли пробы воздуха в месте происшествия. Все пробы атмосферного воздуха будут изучены в лаборатории.

Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации персонала из загоревшегося здания Микояновского мясокомбината, расположенного на улице Талалихина в Москве.