Пхеньян, 2 декабря, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Южнокорейский кардинал Лазарус Ю Хын Сик заявил, что возможность поездки папы Римского Франциска в Северную Корею зависит от коммунистических властей в Пхеньяне, сообщает 2 декабря информационное агентство Рёнхап.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Кардинал особо подчеркнул, что всё зависит исключительно от позиции КНДР. Однако, заметил он, Северная Корея пока никак не выразила своего отношения к возможности такого визита.

Лазарус Ю Хын Сик, ранее являвшийся епископом южнокорейского Тэджона, а ныне возглавляющий Дикастерию по делам духовенства Папской курии, считает, что визит Франциска в КНДР может значительно повысить международный статус северокорейского лидера Ким Чен Ына и что Пхеньян может рассчитывать на практические дипломатические выгоды от этого визита.

Кардинал прогнозирует, что папа Франциск в случае своего посещения Пхеньяна приложит усилия для укрепления доверия между КНДР и США. Лазарус Ю Хын Сик заявил, что он молится каждый день, чтобы визит папы состоялся, так как его можно использовать как отправную точку для преодоления кризиса на Корейском полуострове.

Напомним, что папа Франциск I в августе 2022 года в интервью южнокорейскому телеканалу KBS выразил готовность посетить Пхеньян и попросил северокорейские власти пригласить его в страну.