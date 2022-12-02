Москва, 2 декабря, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В столице России объявили о формировании добровольческого отряда Российского союза боевых искусств для участия в специальной военной операции. Это, как передает корреспондент ИА REGNUM, произошло 2 декабря во дворце спорта «Лужники» в рамках Форума боевых искусств «Битва чемпионов 14: Школа против школы».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В ходе данного мероприятия восемь бойцов, представляющих армейский рукопашный бой, всестилевое каратэ, грэпплинг, кудо, рукопашный бой, самбо, тайский бокс и ушу сошлись в серии поединков и выяснили, чья школа лучше и эффективнее. В финальном раунде сошли представитель федерации тайского бокса России Али Алиев и представитель федерации ушу России Шамиль Мусаев. Победа осталась за школой ушу.

Однако главным событием вечера стало объявление о сформированном добровольческого отряда РСБИ для участия в специальной военной операции.

«Уже 17 лет существует Российский союз боевых искусств, — рассказал заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. — Мы собираемся в том зале, чтобы выяснить, какая школа сильнее. Такие бои будут и сегодня. Но сегодня необычный турнир и время необычное. Мало выйти на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы — это те, кто проливает кровь за нашу Родину те, кто ее защищает. РСБИ не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев. Это мастера спорта, перворазрядники. Все те, кто с кем мы проливали пот на тренировках. Сразу после соревнований они отправятся на подготовку, а затем и в зону Специальной военной операции. Я хочу им поклониться и поблагодарить за то, что они приняли — это решение. Победы вам и возвращайтесь домой».

«Как сказал один ветеран спецназа у каждого мужчины три мамы, — заявил в свою очередь один из добровольцев Александр Котенков. — Первая это та, которая его родила, вторая та которая родила ему детей, а третья — это его Родина. И выбор должен быть сделан. Каждый мужчина должен сделать такой выбор. Я хочу пожелать того, чтобы мы победили. Победа будет за нами однозначно!»

С ним согласился другой доброволец Сергей Плеханов.

«Настало время отдать за Родину больше, чем ты можешь. На нас нападали и угрожали и хотели поработить. Но никогда этого не получалось и не получится», — заявил он.

С заключительным словом выступил почетный гость Форума боевых искусств, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.

«Спасибо бойцам настоящим мастерам которые показали и искусство и волю к победе и мужество. Настоящий боец способен защитить себя. Мастер способен использовать свое искусство чтобы защитить тех кто нуждается в помощи и защите. Но высшая миссия встать на защиту своего народа и своей страны. Победа будет за нами!», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проект РСБИ «Битва чемпионов» — ежегодное спортивное мероприятие, целью которого является продвижение боевых искусств и спортивных единоборств в РФ и за границей.