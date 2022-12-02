Каракас, 2 декабря, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы заключило соглашение с американской энергетической корпорацией Chevron по продолжению добычи нефти в стране, заявил 2 декабря в эфире телеканала VTV венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он подчеркнул важность подписанных контрактов. Chevron работает с государственной венесуэльской компанией PDVSA на четырех нефтяных месторождениях Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что решения США об ослаблении нефтяного эмбарго в отношении Каракаса недостаточно и Вашингтон должен отменить ограничения полностью.

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