Вашингтон, 2 декабря, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Российская «группа Вагнер» была внесена Госдепом США в список организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Поясняется, что «группа Вагнер» была внесена в список «организаций, вызывающих особую озабоченность» за их действия в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). В этом же списке значатся экстремисты из Нигерии «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировка хуситов, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несколько подразделений ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие, большей частью радикальные экстремистские организации.

Кроме того, в соответствии с решением Госдепартамента США, в список стран, вызывающих озабоченность нарушением американского закона о свободе вероисповедания, вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома изучает возможность объявления российской «группы Вагнер» террористической организацией. В свою очередь, бизнесмен Евгений Пригожин пояснил, что ни под один из критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, не подходит частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», однако деятельность самих Соединённых Штатов под них полностью попадает.