США приветствуют решение ЕС о «потолке» цен на нефть из России
Белый дом: власти США приветствуют договоренности ЕС о ценовом «потолке» на российскую нефть
Вашингтон, 2 декабря, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Американские власти приветствуют достигнутые Евросоюзом договоренности по поводу ценового «потолка» на российскую нефть, заявил журналистам 2 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Представитель Белого дома отказался комментировать подробности. Он подчеркнул, что информация об этом будет официально объявлена руководством ЕС.
Кирби также напомнил, что США поддерживают введение ценового «потолка».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чехия подтвердила, что 27 стран ЕС договорились о лимите цен на нефть из России на уровне в $60 за баррель. Вместе с тем планируется задействовать так называемый корректирующий механизм, который будет следить, чтобы цена на сырье была как минимум на 5% ниже рыночной.