Вашингтон, 2 декабря, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Американские власти приветствуют достигнутые Евросоюзом договоренности по поводу ценового «потолка» на российскую нефть, заявил журналистам 2 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Представитель Белого дома отказался комментировать подробности. Он подчеркнул, что информация об этом будет официально объявлена руководством ЕС.

Кирби также напомнил, что США поддерживают введение ценового «потолка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чехия подтвердила, что 27 стран ЕС договорились о лимите цен на нефть из России на уровне в $60 за баррель. Вместе с тем планируется задействовать так называемый корректирующий механизм, который будет следить, чтобы цена на сырье была как минимум на 5% ниже рыночной.