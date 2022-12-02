Пхеньян, 2 декабря, 2022, 23:02 — ИА Регнум. США и их союзники будут использовать все возможные средства, чтобы ограничить дальнейшее продвижение Северной Кореей своих программ вооружения, сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Stefan Krasowski Парад в КНДР

Об этом 2 декабря заявила официального представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Заявление было сделано на следующий день после того, как США, Южная Корея и Япония ввели односторонние санкции против северокорейских официальных лиц и организаций за поддержку «незаконных программ» Северной Кореи по разработке оружия.

«Эти синхронные действия демонстрируют усиление трёхсторонних отношений между Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей», — сказала Уотсон.

1 декабря США ввели санкции в отношении трёх высокопоставленных членов правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. Сеул ввёл санкции против восьми северокорейских физических и семи юридических лиц, в то время как Токио последовал его примеру, наложив санкции на три северокорейских учреждения и одно физическое лицо.

Уотсон отметила, что санкции Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи успешно замедлили развитие незаконных оружейных программ Пхеньяна, но теперь КНДР обращается ко «всё более отчаянным способам получения дохода, таким как кражи виртуальной валюты и другие киберкражи».

Напомним, что в 2021 КНДР запустила 63 различных баллистических ракеты, что является абсолютным рекордом.