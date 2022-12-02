Пхеньян, 2 декабря, 2022, 23:02 — ИА Регнум. КНДР провела модернизацию ряда сельскохозяйственных предприятий для того, чтобы помочь решить проблему нехватки продовольствия, сообщает 2 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи.

Gilad Rom Флаг КНДР

Северокорейские власти модернизировали животноводческие фермы в северо-восточном пограничном городе Расон, а также построили предприятия для производства кормов и несколько других объектов сельскохозяйственного назначения.

ЦТАК также сообщило, что в восточном прибрежном городе Вонсан была проведена торжественная церемония, посвященная завершению строительства объектов, связанных с аквакультурой.

Напомним, что из-за глобальных международных санкций, а также из-за ограничений, связанных с коронавирусом, КНДР испытывает крайне серьёзную нехватку продовольствия.