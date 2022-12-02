Вашингтон, 2 декабря, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Американские власти не наблюдают готовности Владимира Зеленского к ведению переговоров об урегулировании конфликта на украинской территории, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби 2 декабря на пресс-конференции.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

По словам представителя Белого дома, сам Зеленский говорит, что не готов к контактам. При этом Кирби напомнил высказывание главаря нацистского киевского режима о том, что тот якобы верит в дипломатическое решение конфликта.

Координатор подчеркнул, что США продолжат поддерживать Киев, а также не собираются заставлять киевский режим вступать в переговоры об урегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Вашингтон не планируют оказывать давление на Киев, чтобы заставлять его идти на «неприемлемые» компромиссы при переговорах с Россией.

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