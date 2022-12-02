Москва, 2 декабря, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего здания Микояновского мясокомбината в Москве. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.

Dave Hogg Пожар

Информация о пожаре поступила в ведомство в 21:16 мск. Загорелось здание на территории Микояновского мясокомбината, расположенного на улице Талалихина, 41, строение 16.

По прибытии на место происшествия было установлено, что загорелась кровля одного из производственно-складских зданий. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

По предварительным данным, персонала в горящем здании нет, пострадавших нет. Площадь горения уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на Микояновском мясокомбинате в Москве.