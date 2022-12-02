В Москве эвакуировали персонал из горящего здания мясокомбината
Пожарные ведут борьбу с огнём в производственно- складском здании Микояновского мясокомбината
Москва, 2 декабря, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали 13 человек из горящего здания Микояновского мясокомбината в Москве. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба МЧС России.
Dave Hogg
Пожар
Информация о пожаре поступила в ведомство в 21:16 мск. Загорелось здание на территории Микояновского мясокомбината, расположенного на улице Талалихина, 41, строение 16.
По прибытии на место происшествия было установлено, что загорелась кровля одного из производственно-складских зданий. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти возможных.
По предварительным данным, персонала в горящем здании нет, пострадавших нет. Площадь горения уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на Микояновском мясокомбинате в Москве.