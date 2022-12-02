Пхеньян, 2 декабря, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил письмо с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину в связи со смертью бывшего китайского лидера Цзян Цзэминя, сообщает 2 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи.

kremlin.ru Цзян Цзэминь

В послании, отправленном в Пекин 30 ноября, Ким Чен Ын выразил «глубокие соболезнования» в связи смертью Цзян Цзэминя и сказал, что тот «внёс большой вклад в дело построения социализма с китайской спецификой».

В послании отмечалось, что Цзян Цзэминь «искренне поддерживал и поощрял социалистическое дело народа КНДР» и прилагал позитивные усилия для укрепления и развития традиционной дружбы между КНДР и Китаем.

Ким Чен Ын через посла КНДР в Пекине отправил траурный венок к гробу бывшего китайского лидера.

Напомним, что бывший глава КНР и КПК скончался 30 ноября в Шанхае в возрасте 96 лет.