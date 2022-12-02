Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Перебои с отоплением в Донецкой Народной Республике становятся главной проблемой в регионе. Об этом 2 декабря заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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«По мере того, как температура снижается, отопление становится главной проблемой в Донецкой области», — сказал он.

Дюжаррик отметил, что в Донецке центральная система не работает, а воду подают несколько часов в сутки и не каждый день. По его словам, проблемы есть на подконтрольной Киеву части региона.

При этом представитель генсека ООН не стал говорить, по чьей вине в Донецке не работает система отопления.

Напомним, ВСУ практически ежедневно обстреливают населённые пункты Луганской и Донецкой Народных республик. При этом огонь ведётся не по боевым позициям, а по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Вечером 2 декабря был обстрелян Киевский район Донецка из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», где также не было военных целей.