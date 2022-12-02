Москва, 2 декабря, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Десантников ВСУ обучали ведению военных действий в Великобритании. Практика, полученная ими во время натаскивания иностранными инструкторами, в бою не пригодилась. Об этом сообщил один из попавших в плен десантников Дмитрий Проценко на видео, опубликованном РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«На 20 дней отправили. <…> Программа лайтовая: как пехота — двойками-тройками побегать, вывезли на три дня один раз в лес: нас окружали, мы оборонялись», — рассказал пленный.

По его словам, среди обучающихся были лица с уголовным прошлым, а также люди с долгами и алиментами. Сам Проценко тоже раньше отбывал срок за наркотики на территории России, после чего был депортирован на Украину, где его мобилизовали и отправили служить в ВДВ украинской армии.

По словам пленного, когда он понял, что все навыки, которые он получил в Великобритании, не помогут ему в бою, он поднял оружие и сдался.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации на Украине в плен не раз попадали воюющие на стороне ВСУ военнослужащие из стран, входящих в блок НАТО.